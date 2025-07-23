Antalya'da Taksi ve Otomobil Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Taksi ve Otomobil Kazası: 7 Yaralı

23.07.2025 22:36
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Serik'te ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i yabancı turist 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 5'i yabancı turist 7 kişi yaralandı.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Cebrail Ö. idaresindeki 07 CEA 878 plakalı ticari taksi ile Yakup Ş. yönetimindeki 07 EUH 43 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle ticari takside sıkışan turistler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, araç sürücüleri ile takside yolcu olarak bulunan 5 yabancı turist yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Taksi ve Otomobil Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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