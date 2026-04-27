Antalya'da tarım alanları imara açılıyor: Bayatbademler planı yeniden gündemde

Kasım 2021'de Korkuteli Bayatbademler'deki tarım alanlarını imara açacak 5 binlik plana yapılan 555 itirazı dikkate alarak reddeden Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl sonra aynı planı bir kez daha gündeme aldı. Yaklaşık 2 milyon m2'lik tarım alanını yapılaşmaya açan plan, Korkuteli Belediyesi'ne iade edildi. Yerel halk, bu kararı rant planı için zaman kazanma olarak değerlendirerek basın toplantısı düzenledi.

Plan, Bayatbademler'e 10 bin 427 kişilik nüfus öngörüyor. Mevcut nüfusu 300 civarında olan mahallede, bu nüfus artışı ciddi su sorunlarına yol açacak. Ayrıca planlama alanı, Antalya'nın içme suyu kaynağı koruma alanı içinde yer alıyor. 2021'de oybirliğiyle reddedilen planın yeniden gündeme gelmesi, halkın iradesinin yok sayıldığı yönünde tepki çekiyor.