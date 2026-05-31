Antalya'da Tekne Kurtarma Operasyonu

Antalya'da denizde sürüklenen iki teknedeki 10 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan özel teknenin yakıtının tükenmesi ve içerisinde 6 kişi bulunan özel teknenin aküsünün bitmesi nedeniyle kurtarma çalışması başlatıldı.
Kurtarma faaliyetleri neticesinde teknelerde bulunan 10 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı, özel tekneler ise Çaltıcak Balıkçı Barınağı'na getirildi.
