Antalya\'da Teknede Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Demre ilçesi Kekova Adası önlerinde Türk bayraklı Yeni Yüzyıl isimli ticari gemide çalışan Ahmet Yılmaz'ın (61) rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi gemide yapılan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
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