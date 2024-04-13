Antalya\'da teleferik kazası: 137 kişi tahliye edildi, 29 kişi için çalışmalar devam ediyor

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Antalya Valiliği, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasının ardından teleferik kabinlerinde mahsur kalanların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Valilik, saat 11.45 itibarıyla 19 kabinde 137 kişinin tahliye edildiğini, 5 kabinde 29 kişinin tahliye çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Antalya Valiliği, X hesabından yaptığı açıklamada; Konyaaltı'da dün akşam saatlerinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi verdi. 5 kabinde 29 kişinin tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TEDAVİLERİNİN ARDINDAN 7 KİŞİ TABURCU EDİLMİŞTİR"

"Tünektepe Teleferik Kazasında Saat 11: 45 itibari ile 19 kabindeki 137 kazazede (56 kişi havadan helikopter ile) ekiplerimizce tahliye edilmiştir. Tahliye edilenlerden 9 kişinin ambulans ile hastaneye sevki gerçekleşmiştir. Tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."