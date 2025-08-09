Antalya'da Telefon Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Telefon Tartışması Kanlı Bitti

09.08.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telefonla tartışan H.T., Emir Batuhan'ı başından vurarak öldürdü, bir kişi yaralandı.

ANTALYA'da H.T. (29) ile Emir Batuhan Çelik (25) arasında telefonda başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. H.T.'nin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Emir Batuhan Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Halil İ.A. (25) yaralandı. Olay, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Batuhan Çelik ve arkadaşı Halil İ.A., saat 00.30 sıralarında Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi üzerindeki ormanın girişinde oturup, birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Emir Batuhan Çelik telefonda konuştuğu H.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bir süre sonra H.T., motosikletiyle olay yerine geldi. Emir Batuhan Çelik ve H.T. arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. H.T., yanında getirdiği tabancayla ateş açıp motosikletiyle kaçtı. BAŞINA İKİ KURŞUN İSABET ETTİKurşunların hedefi olan Emir Batuhan Çelik ve Halil İ.A. yaralandı. 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Başına 2 mermi isabet eden ve ameliyata alınan Emir Batuhan Çelik, sabaha karşı hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan Halil İ.A.'nın ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede de 7 kovan ve 3 fişek bulundu. İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTIÇalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.T.'nin Muğla'ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheli, takip sonucu sabaha karşı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., ilk ifadesinde kuryelik yaptığını, Emir Batuhan Çelik ile Halil İ.A.'nın her gördükleri yerde kendisini tehdit ettiğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. CENAZESİ TESLİM ALINDIDiğer yandan Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası Ali Çelik ile diğer yakınlarına teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında Emir Batuhan Çelik'in yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Muğla, Kepez, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Telefon Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı 4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı

12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
12:29
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
15:09
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
15:03
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
15:02
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
14:50
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:29
İletişim Başkanı Duran’dan İsrail’in Gazze’yi işgal planına sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal planına sert tepki
14:28
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
14:17
Beşiktaş Ndidi’yi resmen açıkladı İşte maliyeti
Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 13:10:25. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Telefon Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.