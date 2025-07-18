Antalya'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor

Antalya\'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor
18.07.2025 16:24
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Antalya'da yapılan denetimlerde 57 bin 623 araç kontrolü sonrası 16 bin 722 sürücüye ceza kesildi.

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 57 bin 623 araç ve sürücünün 16 bin 722'sine idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda, yük ve yolcu taşımacılığı, hız ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ve kask denetimlerine ağırlık verildi.

Helikopter ve dron destekli denetimlerde, yük taşıyan araçlara yönelik 6 bin 728, yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik 2 bin 774, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımına ilişkin 6 bin 96, emniyet kemeri kullanımına yönelik 15 bin 624 ve motosiklet ile motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik 12 bin 224 denetim yapıldı.

Bu kapsamda yasak yerlere park eden 2 bin 615, engellilere ayrılmış yerlere park eden 312, hız sınırını aşan 2 bin 175, alkollü araç kullanan 268, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 10, abartı egzoz kullanan 98, kırmızı ışık ihlali yapan 1219, emniyet kemeri takmayan 1543, kask takmayan 3 bin 872, ehliyetsiz ya da belgesi geri alınmış şekilde araç kullanan 309 sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor - Son Dakika

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