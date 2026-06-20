Antalya kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Kurna rampalarında meydana geldi. M.S.Ö. yönetimindeki 26 ANF 186 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 15 AES 299 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan H.Ö. sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?