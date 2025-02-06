Antalya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncel

ANTALYA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle savrulan otomobilin biri kaldırımdaki aydınlatma direğini yerinden söktü. Yaralılardan Havva E.'nin kız kardeşi bir an olsun yanından ayrılmadı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan ile Emrah caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Emrah Caddesi üzerinde seyir halinde olan Havva E. idaresindeki 07 BVE 395 plakalı otomobille Karacaoğlan Caddesi'nden seyir halinde olan Ünal Ö.'nün kullandığı 13 DC 323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller savrulurken, Ünal Ö.'nün aracı kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarpıp, yerinden sökerek durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar araçlardan çıkartılan sürücülerden Ünal Ö. yakındaki bir iş yerinde otururken, diğer sürücü Havva E. ise yerde uzanmış şekilde sağlık ekiplerini bekledi. Havva E.'nin yerde olduğu esnada ismi öğrenilemeyen kız kardeşi bir an olsun yanından ayrılmadı. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekibi çevre önlemi alırken, sağlık ekibi ise yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Havva E. ve Ünal Ö., ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.