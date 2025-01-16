Antalya'nın Kaş ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sedat M. idaresindeki 07 ATN 894 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi Sarnıçbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Sedat M. ile yolcular Mehmet P. ve Zafer A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Sedat M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Uçurumdan Düşen Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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