Ekdağ'ın Kurutma Tesisinde Üretilen Ürünler, Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda Tanıtılıyor

07.01.2026 12:49  Güncelleme: 14:08
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda, Korkuteli ilçesindeki EKDAĞ Bozova Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Entegre Tesisi'nde üretilen doğal ürünleri tanıtıyor. Fuar, hem yerli hem de uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda, EKDAĞ Bozova Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Entegre Tesisi'nde üretilen ürünleri tanıtıyor.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası katılımcılardan da yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı birçok girişimci tarafından yakından takip edilen fuarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde hayata geçirdiği EKDAĞ Bozova Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Entegre Tesisi'nde üretilen ürünler de tanıtılıyor. Tesiste, Air Dried teknolojisi kullanılarak yaş sebze ve meyveler kurutuluyor, hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenen ürünler vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Atıl tesisleri güneş enerjisiyle üretime kazandırdık"

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde daha önce soğuk hava tesisi olarak kullanılan ve uzun süre atıl durumda bulunan tesisi yeniden işlevsel hale getirdiklerini söyledi. Ahmet Aydın, "Toplam 15 bin metrekare alan üzerine kurulu olan tesisimizin 3 bin 500 metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. Air Dried teknolojisi ile güneş ısısı yöntemiyle kuruttuğumuz ürünleri bu tesisimizde üretiyor ve sergiliyoruz. Güneş panelleri aracılığıyla elde ettiğimiz ısıyı tesis içerisinde depoluyor, bu ısıyla meyve ve sebzelerimizi kurutuyoruz. Güneş ısısının yetersiz kaldığı akşam saatlerinde ise pelet desteğiyle üretimi sürdürmeye devam ediyoruz. Tesisimizin ortalama 7,5 ton yaş meyve işleme kapasitesi bulunuyor. Güneş ısısıyla doğal yöntemlerle kurutma yaptığımız tesisimizde saatte bin paketleme kapasitesine sahibiz. Bu yöntemin diğer kurutma tekniklerinden en önemli farkı, ürünlerin besin değerinde hiçbir kayıp yaşanmaması ve katkı maddesi içermemesidir" dedi.

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, Antalyalı çiftçilerin alın teri ve bin bir emekle ürettiği domates, patlıcan, biber, portakal, muz, elma, armut ve çilek başta olmak üzere kurutmaya uygun tüm meyve ve sebzeleri en doğal halleriyle kurutarak küresel pazara sunmayı hedeflediklerini belirtti. Aydın ayrıca, bu ürünlerin pastacılık sektöründe kullanıldığını, yüzde 100 doğal meyve harçları ve meyve çaylarının üretiminde değerlendirildiğini dile getirdi.

Aydın, "Bu fuarda bulunma amacımız, Antalya'dan ve farklı illerden gelen işletmeciler ile otelcilerin kullanabileceği ürünlerimizi tanıtmak. Aynı zamanda uluslararası bir fuar olması nedeniyle yurt dışından da ihracat talepleri almayı hedefliyoruz. Antalya'mızın meyve ve sebzelerini yurt dışına göndermeyi planlıyoruz. Fuarın ilk günü olmasına rağmen hem yerli vatandaşlardan hem de yurt dışından gelen turistlerden yoğun ilgi görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

