Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya\'da dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Narkokapan-Antalya" operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonun hedefinin özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtti.

"4 AY BOYUNCA ANTALYA'NIN RÖNTGENİNİ ÇEKTİK"

Operasyonun hazırlıklarının 4 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Bu 4 ay boyunca, adeta Antalya'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. ve düğmeye bastık. Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil, 645 jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi" ifadelerini kullandı.

104 TORBACI TUTUKLANDI

2 haftadır devam eden operasyonlarda 107 torbacı yakalandı. Şüphelilerden 104'ü tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"GİRDİĞİNİZ SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR"

Ali Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.