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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen iki adrese operasyon düzenledi ve 4 kilogram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 3'ü tutuklandı.

Antalya\'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
17.12.2023 - 11:35,
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? Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Narkotik, Antalya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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