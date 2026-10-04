Antalya\'da Uzay Kongresi hazırlıkları tamamlandı, 1800\'ü aşan makale rekoru kırıldı

Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

Uluslararası Uzay Federasyonunca her yıl düzenlenen kongre, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda 5-9 Ekim'de yapılacak.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, daha önce G20, NATO zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya'da, Uluslararası Uzay Kongresi için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi, kongre için hazırlandı.

Merkezin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, iç kısmı açılış programı, oturumlar ve toplantılar için düzenlendi.

Kongre için hazırlanan görsellerde Antalya'nın Side Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti, Kaputaş Plajı, Yivli Minare gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin görüntüleri de yer aldı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, AA muhabirine, 3 yıl önce "77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da düzenleneceği"nin açıklanmasının ardından hazırlıklara başladıklarını, Milano ve Sydney'deki kongrelere katılarak gözlemler yaptıklarını söyledi.

"Neyi farklı yapabiliriz?" diye düşündüklerini ve bunun üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Kıraç, "Kongrenin yapılacağı alanda hummalı bir çalışma var. Kongreye uzay alanında uluslararası firmalar katılacak. SpaceX, Airbus, Boeing gibi firmalar ile Uzak Doğu, Çin, Avrupa'dan birçok firma burada yer alacak. O firmalar teknik ürünleriyle burada yer alacak." dedi.

"108 ülkeden binlerce makale başvurusu geldi"

Kıraç, akademisyenlerin makaleleriyle kongrede yer alacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa düzenlenecek bu etkinlikte bir rekor kırıldı. 108 ülkeden binlerce makale başvurusu geldi. Asıl sevindirici olan da Türk gençlerinin ilgisi. Kongreye Türkiye'den 1800'ün üzerinde makale geldi. Bu bir dünya rekoruydu. 77 yıldan beri bir ülkeden gelen en fazla makale sayısı oldu. Bunun yaklaşık 700 tanesi de kabul edildi. Gençlerimiz buraya gelip makaleleri sunacak."

Antalya'da kurulacak ikili ilişkiler ve yapılacak anlaşmalarla fikirlerin ürüne dönüşmesini sağlamak istediklerini dile getiren Kıraç, "Kongre tarihinde ilk defa burada 'Future Space' alanı oluşturulacak. Bu alanda Bakanlığın belli yarışmalarında ilk 10'a giren girişimler ile TEKNOFEST'in birincileri katılacak. Yabancı girişimler de bu alanda olacak." diye konuştu.