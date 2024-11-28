Antalya'da Üzüm Sıkma Makinesine Büyük İlgi - Son Dakika
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Antalya'da Üzüm Sıkma Makinesine Büyük İlgi

Antalya\'da Üzüm Sıkma Makinesine Büyük İlgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Yalnızdam Mahallesi'ne gönderdiği üzüm sıkma makinesi ile üreticilere destek sağlıyor. 1 ton kapasiteye sahip makine, üzüm üretiminin yoğun olduğu bölgelerde hızlı ve hijyenik sıkma işlemi yaparak üreticilerin iş yükünü hafifletiyor.

28.11.2024 13:20  Güncelleme: 14:22
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı Yalnızdam Mahallesi'ne gönderdiği üzüm sıkma makinesi vatandaşlardan tam not aldı.

Yerelden kalkınma hamlesiyle üreticilere ekipman desteği sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, pekmez yapımı öncesinde de üzüm sıkma makineleriyle vatandaşa destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, saatte bir ton sıkma kapasiteli üzüm sıkma makinesini üzüm üretiminin yoğun olduğu ilçelere göndererek, vatandaşların kaliteli ürüne en az zayiatla ve en kısa zamanda ulaşmasını sağlıyor.

Üzüm sıkma işlemi, saatte 1 ton sıkma kapasiteli üzüm sıkma makinesiyle hijyenik bir şekilde kısa sürede tamamlanıyor. Üzüm şırası ardından kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından Elmalı Yalnızdam Mahallesi'ne gönderilen üzüm sıkma makinesi vatandaşlardan tam not aldı.

Yalnızdam Mahalle sakini Emin Aslan, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, "Köylümüz makineden çok memnun oldu. Eskiden çizmelerle akşama kadar üzüm ezeceğiz diye çok yoruluyorduk. Şimdi ise çok kısa sürede işlerimizi bitiriyoruz. Makine ile bir saatte 1 tondan fazla üzüm suyu çıkarıyoruz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Pekmezimizi tatması için mahallemize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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