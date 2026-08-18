Antalya'da Veda Yemeği - Son Dakika
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Antalya'da Veda Yemeği

Antalya\'da Veda Yemeği
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Vali Şahin, yeni görevlere atanan komutanlar onuruna veda yemeği düzenledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, görev sürelerini tamamlayarak yeni görevlere atanan komutanlar onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programa Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ile protokol üyeleri katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığına atanan Tuğamiral Gürkan Erken ve 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine getirilen Piyade Albay Ayhan Ocak için veda yemeği düzenlendi.

Vali Şahin, görev değişikliklerinin kamu hizmetinin doğal bir parçası olduğunu belirterek, farklı görev ve sorumluluklarda bulunmanın devlet hizmetinde devamlılığın gereği olduğunu bildirdi.

Şahin, "Bizler kamu görevlileriyiz ve tayinlere alışkınız. Her görev değişimi bir burukluk ve ayrılık getirse de vatan hizmeti esas olandır. Makamlar, ünvanlar ve biçimler değişebilir ancak memleketine ve milletine sevdalı olanların içindeki hizmet ateşi hiçbir zaman sönmez." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar devlet hizmetinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Tümgeneral Kavukcu'ya hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Şahin, kamu görevinde edinilen tecrübenin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Şahin, "40 yıla yakın bir süre bu şerefli üniformayı taşıyarak milletimize hizmet eden Ahmet Paşamıza yürekten teşekkür ediyorum. Sahip olduğu engin bilgi, birikim ve tecrübenin bundan sonra da genç nesillere ve tarihe ışık tutacak şekilde aktarılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni görev yerlerine uğurlanan komutanlara Antalya'ya sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Şahin, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Tuğgeneralliğe terfi eden Ayhan Ocak'ın Mardin'de, Tuğamiral Gürkan Erken'in ise Ankara'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahında görev yapacağını belirten Şahin, komutanların yeni görevlerinde de önemli hizmetler gerçekleştireceklerine inandığını kaydetti.

Program, Vali Şahin'in plaket ve hediyeleri takdim etmesinin ardından fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Veda Yemeği - Son Dakika

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