Antalya'da Vektörle Mücadele 19 İlçede Yoğun Bir Şekilde Sürdürülüyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra 19 ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ile larva ve uçkun oluşumuna neden olabilecek alanları düzenli olarak ilaçlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, bin 700 personelle 19 ilçede vektörle mücadele çalışmalarını yıl boyunca kesintisiz olarak yürütüyor. Bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, vektörlerin üreme alanları düzenli olarak ilaçlanıyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık değerleriyle birlikte çalışmalar yoğunlaştırılırken, halk sağlığının korunması ve vatandaşların yaşam konforunun artırılması hedefleniyor.

EKİPLER 19 İLÇEDE İLAÇLAMA YAPIYOR

Antalya merkezin yanı sıra ilçelerde de dere yatakları, sulak alanlar, yağmur suyu kanalları, rögarlar, foseptikler ve diğer riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler, Manavgat'ta yürüttüğü çalışmalar kapsamında Side Antik Kenti ve turizm alanlarında da ilaçlama gerçekleştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın 365 günü sahada görev yapan ekipleriyle çevre ve insan sağlığını önceleyen bir anlayışla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.