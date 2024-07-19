Antalya'da Yaban Keçisi Yakalandı ve Doğaya Salındı - Son Dakika
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Antalya'da Yaban Keçisi Yakalandı ve Doğaya Salındı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ana cadde ve sokaklarda görülen yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

19.07.2024 15:05
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki ana cadde ve sokaklarda görülen yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Kepez ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaban keçisi görüldüğü bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Müdürlüğü Eşen Adası Yaban Hayvanı Üretim Şefliği ve Antalya Doğal Yaşam Parkı ekipleri harekete geçti.

Yaban keçisi, Yeşil Sanayi Bölgesinde ekipler tarafından yakalandı.

Hafif yaraları bulunan yaban keçisi, veteriner hekimler tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yaban Keçisi Yakalandı ve Doğaya Salındı - Son Dakika

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