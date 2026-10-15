Antalya\'da yağışta içine su sızan otobüs servise gönderildi, işletmeciye ceza kesildi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış sırasında izolasyon malzemelerindeki yıpranma nedeniyle içine su sızan özel halk otobüsünü yetkili servise yönlendirdi. Gerekli bakım tedbirlerini zamanında almayan araç işletmecisine cezai işlem uygulandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Antalya genelinde dün etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırarak merkez başta olmak doğu ilçelerinde etkili olmuştu. Kuvvetli yağış sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi denetiminde toplu taşıma hizmeti veren bir özel halk otobüsünde izolasyon malzemesinden kaynaklanan bir yıpranma sonucu araç içine su sızdığı vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye bildirildi.

İZOLASYON MALZEMESİ YIPRANMASI

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine hareket geçtiklerini söyleyen Ulaşım A.Ş.'de Operasyon Birimler Sorumlusu Ramazan Delioğlu, "Türkiye genelinde mevsim normallerinin yüzde 84 üzerinde seyreden olağanüstü ve yoğun yağışlar yaşanmaktadır. Kentimiz de bu meteorolojik olaylardan etkilenmiştir. Büyükşehir Belediyesi denetiminde toplu taşıma hizmeti veren bir Özel Halk Otobüsünün cam filtrelerindeki deformasyon ve tavan birleşim noktalarındaki silikon izolasyon malzemenin yıpranması sebebiyle araç içerisinde su aldığı yönünde idaremize ulaşan şikayet anında değerlendirildi" diye konuştu.

İVEDİ MÜDAHALE VE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Anlık müdahale ve cezai işlem uygulamalarının ivedi şekilde yapıldığından bahseden Delioğlu, "İlgili otobüs, teknik aksaklıkların derhal giderilmesi ve su alma sorunun kalıcı olarak çözülmesi amacıyla ivedi olarak yetkili servise yönlendirildi. Vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren ve gerekli bakım tedbirlerini zamanında almayan araç işletici hakkında mevzuat uyarınca cezai işlem uygulanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kent içi toplu taşıma araçlarımızın düzenli denetimlerine aralıksız devam etmekteyiz. Yağışlı havalarda vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması adına tüm birimlerimizle sahada teyakkuz halindeyiz" dedi.