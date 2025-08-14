Antalya'da Yangın, 2 Kamyonet Zarar Gördü

ANTALYA'da sera atıkları, odun ve atıl durumdaki 2 kamyonetin bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 kamyonet zarar gördü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle Okul Sokak üzerinde yer alan, sera atıklarının olduğu boş arazide meydana geldi. Araziden duman ve alev yükseldiğini gören mahalleli hemen yangına müdahale ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, arazide yer alan sera atıkları, odun ve atıl durumdaki 2 kamyonete sıçradı. Adrese gelen itfaiye ekibi, seralara ulaşmadan yangını kontrol altına aldı. Yangında arazide yer alan atıl durumdaki 1 kamyonetin ön kısmını, başka bir kamyonetin ise kasa kısmı zarar gördü. Ekipler yangını 30 dakikada söndürürken, soğutma çalışmalarına geçti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma devam ediyor.

Haber: Adem AKALAN- Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,