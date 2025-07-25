Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Cihadiye Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede bölgedeki fabrikaya, iş yerlerinin depolarına ve barakalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, bölgedeki bir araç bakım ve oto servisi ile 2 baraka zarar gördü.