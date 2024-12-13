Antalya'da Yangın: Uykuda Yakalanan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Uykuda Yakalanan Adam Kurtarıldı

Antalya\'da Yangın: Uykuda Yakalanan Adam Kurtarıldı

Antalya'da bir dairede çıkan yangında uykuda yakalanan Taner Gülen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında arka odaya kaçan Gülen, sağlık ekiplerinin gelmesine kadar komşuları tarafından su ile tedavi edildi.

13.12.2024 10:01  Güncelleme: 10:31
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ANTALYA'da giriş katındaki dairede çıkan yangına uykuda yakalanıp, arka odaya kaçarak alevlerden kurtulan Taner Gülen (58), itfaiye ekibinin yardımıyla evden çıkartıldı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 282 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içerde bir kişinin olduğu belirtildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken; alevlerden kaçarak arka odaya sığınan Taner Gülen, itfaiye eri tarafından evden çıkartıldı. Saçında ve yüzünde hafif yanıklar oluşan Gülen, sağlık ekibi gelene kadar itfaiye aracının demirlerine oturtuldu. Bu sırada Gülen'e komşular tarafından su verildi.

'DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞSAM YANARDIM'

Yangın sırasında giriş kattaki evde uyuduğunu, alevleri görünce arka odaya kaçarak kurtulduğunu anlatan Taner Gülen, "Dışarıya çıkmaya çalışsam yanarım diye düşündüm. Sonrasında arka taraflara kaçıp, kurtuldum. Nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibine teslim edilen Taner Gülen, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yangın: Uykuda Yakalanan Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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