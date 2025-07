Antalya\'da Yangında Anne Kurtarıldı, Para Yandı

Antalya'da otluk alanda çıkan ve evlerinin yanındaki depo olarak da kullandıkları ağıla sıçrayan yangında yatalak annesini kurtaran Nuriye Sarıdemir, annesinin tedavisi için biriktirdikleri paranın küle dönmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Serik ilçesinin Aşağıçatma Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle eski bir okul binası ve Sarıdemir ailesinin evinin yanında bulunan depo olarak da kullanılan ağıla sıçradı.

Nuriye Sarıdemir, ilk olarak dumanın kapladığı evde bulunan yatalak annesi Semiye Şenay'ı (76) dışarı çıkardı. Daha sonra komşularının yardımıyla ağıldaki koyunları alevlerden kurtaran Sarıdemir, annesinin tedavisi için biriktirdikleri ve ağılda sakladıkları yaklaşık 90 bin liranın yanmasını önleyemedi.

Sarıdemir, gazetecilere, paralarının yanmasına üzüldüğünü ancak annesinin canının daha kıymetli olduğunu söyledi.

Dumanları görünce eve koştuğunu anlatan Sarıdemir, "Evde yatalak hasta annem vardı. Annemi kurtaracağım diye elinden asıla asıla, yerde sürükleye sürükleye dışarı çıkardım. 'Evi kurtarayım, paramı kurtarayım' dedim ama önce annemin yanına gittim. 'O can taşıyor' dedim. Onu yola indirdim. Ama her şeyimiz bitti. Malımız, yemimiz, paramız. Her şeyimiz oradaydı, orayı depo gibi kullanıyordum. Paramız yandı gitti." diye konuştu.

Anne Semiye Şenay da olay sırasında çok korktuğunu belirterek, "Yatakta yatıyordum. Çocuğun biri 'yanıyoruz' dedi. Beni nasıl dışarı çıkardılar haberim yok. Baktım her yer alev, duman. Çok korktum." ifadelerini kullandı.

Yüksel Sarıdemir ise olay sırasında evde olmadığını kaydederek, "Serik'ten geliyordum. Uzaktan buranın yandığını gördüm. O anda eşim beni aramıştı. 'Başka bir şey kurtaramazsın sadece annemi kurtar' dedim." diye konuştu.

Çiftin, Merkez Bankasına başvurdukları, yanan paralarının yenisi ile değiştirilmesini istedikleri öğrenildi.