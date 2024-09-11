Yolda Yığılma: Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Yolda Yığılma: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Yolda Yığılma: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da yolda yürürken yere yığılan ve başından yaralı olduğu anlaşılan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

11.09.2024 12:06
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ANTALYA'da, yolda yürürken 'Yardım edin' deyip yere yığılan ve başından yaralı olduğu anlaşılan Nihal E., hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi 2860 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir kadının yolda yürüdüğü sırada 'Yardım edin' diye bağırıp, yere düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Nihal E. adlı kadının başından yaralı olduğunu belirledi. Kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Nihal E., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekibi, Nihal E.'nin ağabeyini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ ANTALYA,

Kaynak: DHA

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