Antalya\'da Eğitim Yılı Trafik Sorunlarıyla Başladı

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ANTALYA'da toplam 2 bin 170 okulda 514 bin 888 öğrenciyle başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk günü, kent merkezinde birçok caddede trafik kilitlendi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre 1604 resmi, 566 özel olmak üzere toplam 2 bin 170 ilkokul, ortaokul ve lisede toplam 514 bin 888 öğrenci ders başı yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren veliler çocuklarını okulun ilk gününde açılış saatine yetiştirebilmek için yola çıktı. Okul servislerinin birçoğunun da öğrencileri taşıma işlemine başlayacak olması nedeniyle birçok veli çocuğunu özel aracıyla okula götürdü. Özellikle 08.00-09.30 saatleri arasında kentin birçok ana arterinde ve okulların bulunduğu ara cadde ve sokaklarda trafik sorunu yaşandı.

SERVİS ÜCRETLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim dönemi okul servis ücretleri ise resmi ve özel okullara göre değişiyor. Geçen yıla göre yüzde 35 civarı zam yapılan yeni fiyatlar şöyle; Resmi okullarda 0-3 km 1740 TL, 3-6 km 1820 TL, 6-9 km 1910 TL, 9-13 km 1980 TL, 13 km üzerinde km başına 14 TL ve rehber personel 700 TL. Özel okullarda 0-3 km 2 bin 490 TL, 3-6 km 2 bin 565 TL, 6-9 km 2 bin 690 TL, 9-12 km 2 bin 840 TL, 12-15 km 2 bin 930 TL, 15 km üzerinde km başına 15 TL ve rehber personel 700 TL.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -