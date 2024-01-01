 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Yeni Yılın İlk Bebeği Kuzey, Yeni Yılın İlk Saniyesinde Dünyaya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Yeni Yılın İlk Bebeği Kuzey, Yeni Yılın İlk Saniyesinde Dünyaya Geldi

Antalya'da 15 Ocak'ta dünyaya gelmesi planlanan Kuzey bebek, annesinin sancıları artınca yeni yılın ilk saniyesinde dünyaya geldi. Sezaryenle 2 kilo 705 gram olarak dünyaya gelen erkek bebeğin annesi, '2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim. Bizim yeni yılımız Kuzey oldu' dedi.

Antalya\'da Yeni Yılın İlk Bebeği Kuzey, Yeni Yılın İlk Saniyesinde Dünyaya Geldi
01.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:59
Abone Ol

Antalya'da yeni yılın ilk bebeğinin doğum saati 00.00

15 Ocak'ta dünyaya gelmesi planlanan Kuzey bebek, annesinin sancısı artınca yeni yılın ilk saniyesinde dünyaya geldi

Kuzey bebeğin doğum saati ise kayıtlara, 00.00 olarak geçti

Anne Hafize Karabacak: "2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim. Bizim yeni yılımız Kuzey oldu"

ANTALYA - Antalya'da 15 ocakta dünyaya gelmesi planlanan Kuzey bebek, annesinin sancıları artınca yeni yılın ilk saniyesinde dünyaya geldi. Sezaryenle 2 kilo 705 gram olarak dünyaya gelen erkek bebeğin annesi, "2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim. Bizim yeni yılımız Kuzey oldu" dedi.

Antalya'da yaşayan Fevzi - Hafize Karabacak çiftçi, 15 Ocak'ta dünyaya gelmesi planlanan ilk bebeklerinin heyecanı için gün sayarken, anne adayı Hafize Karabacak'ın yılbaşı öncesinde sancısı tuttu. Eşiyle birlikte Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine giden anne adayının sezaryenle erkek bebeği tam olarak saat 00.00'da dünyaya geldi. 36 haftalık, 2 kilo 705 gram olarak dünyaya gelen bebeklerine 'Kuzey' ismini veren çift, çocuk sahibi olma ve yılbaşı sevincini bir arada yaşadı. Hastane yönetimi tarafından yılbaşı tulumuyla annesinin kucağına verilen Kuzey bebek, anne ve babasına apayrı bir duygu yaşattı.

"Doğum saati 00.00 olarak kayıtlara geçti"

Normalde doğumun 15 Ocak'ta olacağını ve bu yüzden evde yılbaşı planladıklarını belirten baba Fevzi Karabacak, "Sancı probleminden dolayı beklediğimizden önce oldu biraz. Evde güzel bir yılbaşı planlıyorduk, daha güzel bir yılbaşıyla karşılaştık. Hastanede girmek zorunda kaldık. Bizim için bebeğimizin sağlıklı olması önemliydi. Sağlığında da herhangi bir problem yok. Doğum saati 00.00 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşını tamamen unuttuk, bizim için Kuzey yılbaşı oldu" dedi.

"Yılbaşımız Kuzey oldu"

Duygularının çok karışık olduğunu belirten anne Hafize Karabacak (23), "2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim. Tam saat 12'de doğdu, çok şanslı bir bebek. O yüzden çok mutluyum. Doğum 15 Ocak'taydı. Yılbaşımız Kuzey oldu. Hastane ekibine çok teşekkür ediyorum. Doktorum çok ilgili ve alakalıydı. Oğluma yılbaşı tulumu giydirmişler ve çok yakıştı. Doğumum rahat oldu ve bebeğimi kucağıma aldığımda her şey değişti" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yılbaşı, Antalya, Antalya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yeni Yılın İlk Bebeği Kuzey, Yeni Yılın İlk Saniyesinde Dünyaya Geldi - Son Dakika


17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14
Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı

Son Dakika
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14 Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 18:08:25. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yeni Yılın İlk Bebeği Kuzey, Yeni Yılın İlk Saniyesinde Dünyaya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement