Antalya\'da yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Aksu ilçesinde, yerleşim bölgesine yakın otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mandırlar Mahallesi Köseler mevkisinde yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

???????Mandırlar Mahalle Muhtarı Veli Kenan Çelik, olası yangınlara karşı vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.

Otluk alanda başlayan yangının yerleşim yerlerine yakın olduğunu ifade eden Çelik, "İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, buradaki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Büyük acıların yaşanmaması için insanların tehlikeli bölgelerde ateş yakmamaları gerekiyor." diye konuştu. ???????