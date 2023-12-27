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Antalya'da yılbaşı öncesi alkollü eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika
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Antalya'da yılbaşı öncesi alkollü eğlence mekanları denetlendi

Antalya Tarım İl Müdürlüğü, yılbaşı öncesi Kaleiçi'nde bulunan bazı işyerleri ile alkollü eğlence mekanlarını denetledi. Denetimde, Tarım İl Müdürü Şakir Fırat Erkal da yer aldı. Denetimde, kuruyemişçi dükkanındaki ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi ve alkollü içeceklerin sahte olup olmadığı barkodlarıyla kontrol edildi. Denetim sonucunda numuneler Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Antalya\'da yılbaşı öncesi alkollü eğlence mekanları denetlendi
27.12.2023 - 13:24,
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ANTALYA Tarım İl Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi Kaleiçi'nde bulunan bazı işyerleri ile alkollü eğlence mekanları denetlendi. Denetime, Tarım İl Müdürlüğü personeliyle birlikte Tarım İl Müdürü Şakir Fırat Erkal da katıldı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde, Tarım İl Müdürlüğü tarafından Kaleiçi'ndeki kuruyemişçi dükkanı ile alkollü işletmeler denetlendi. Denetime, Antalya Tarım İl Müdürü Şakir Fırat Erkal da katıldı. Tarım İl Müdürlüğü'nün 298 personelinin seferber olduğu denetimde, Müdür Fırat Erkal tarafından kuruyemişçi dükkanındaki kuruyemişlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi. Müdür Erkal, Bakanlığımızın uzun süredir devam eden yönetim seferberlikleri var. Bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde sektör sektör denetimler yapıyoruz. Şimdi önümüzde yılbaşı var. Bu yılbaşından dolayı da yine sayın bakanımızın talimatıyla Türkiye'nin her tarafında esnafı denetlemeye başladık dedi.

'YILBAŞI ÖNCESİ ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ'

Müdür Fırat Erkal, Tarım İl Müdürlüğü personeliyle birlikte Kaleiçi'nde bulunan alkollü eğlence mekanlarını tek tek denetledi. Tarım İl Müdürlüğü personeli işletmelerde bulunan ve satışı yapılan alkollü ürünlerin sahte olup olmadığını barkodlarına bakarak kontrol etti. Erkal, Sahte alkollü içecekler insanlarımızın ölümüne bile sebep olabiliyor. Bu anlamda cihazla alkollü içeceklerin barkodlarına bakıyoruz ve sahte olup olmadığını anlıyoruz. Cihazımız var, okuttuğumuz zaman üzerindeki basılı etiketi karşılaştırıyoruz. Birbirini tutması gerekiyor. Dolayısıyla bir problem olmadığını anlayınca da iade ediyoruz diye konuştu. Denetleme Tarım İl Müdürlüğü personelinin eğlence mekanlarından aldığı numune alkollü içecekleri poşetlemesi ve rapor tutmasıyla sona erdi.

Tarım İl Müdürlüğü denetmenlerinin işletmelerden aldığı alkollü içecek numuneleri daha sonra Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Erkal, halk sağlığı açısından denetimlerin süreceğini dile getirdi. Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Dr. Özlem Dağaşan da numunelerin incelendikten sonra verilerin raporlanacağını ve raporun Tarım İl Müdürlüğü'ne gönderileceğini söyledi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da yılbaşı öncesi alkollü eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika
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