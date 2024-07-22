Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nem Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nem Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

Antalya'da hava sıcaklığının 33 derece, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü ve nem oranının yüzde 83'e ulaştığı bildirildi. Bu durumdan bunalanlar sahillere akın etti ve denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti. Yüksek nem nedeniyle dağlar sis kaplandı ve hissedilen sıcaklık daha da yükseldiği belirtildi.

22.07.2024 13:55
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Antalya'da yüzde 83'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 83'e ulaştı.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı sahilinden denize girdi, palmiye ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynamayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki ağaç gölgesinde oturdu.

Yüksek nem nedeniyle kenti çevreleyen dağları sis kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdüren nemden dolayı hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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