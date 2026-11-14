Antalya'daki COP31'de iklim dezenformasyonu paneli bilgi kirliliğini masaya yatırdı - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de iklim dezenformasyonu paneli bilgi kirliliğini masaya yatırdı

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Antalya'daki COP31 kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca iklim dezenformasyonu paneli düzenlendi. Sıfır Atık Programlama Alanı'ndaki panelde yanlış bilgilerin küresel iklim eylemini sekteye uğrattığı ve bilgi ekosistemindeki kirlilikle mücadele gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "İklim Dezenformasyonu: Bilgi Savaşında Yeni Bir Cephe" başlıklı panel organize edildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devam eden COP31 kapsamında Sıfır Atık Programlama Alanı'nda düzenlenen panel, iklim krizine dair yanlış ve yanıltıcı bilgilerin küresel iklim eylemini nasıl sekteye uğrattığını uluslararası gündemin merkezine taşıdı. Panelde iklim krizi atmosferin yanı sıra bilgi ekosistemi üzerinden de ele alındı.

İstanbul Galata Üniversitesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Habip'in moderatörlüğünü üstlendiği panele, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Emel Gözükara Durmaz, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) uzman yardımcısı Sena Uluğbüke Eroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Habip, panelin açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin ekonomiden tarıma, enerjiden sağlığa kadar hayatın her alanını etkileyen çok boyutlu bir kriz olduğuna dikkati çekerek, "Bugün iklim kriziyle mücadelede karşı karşıya olduğumuz sorun yalnızca iklim değişikliğinin kendisi değil, aynı zamanda bu kriz hakkında üretilen ve dolaşıma giren bilginin niteliğidir." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Emel Gözükara Durmaz, "Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras, daha yaşanabilir bir dünyayla birlikte o dünyayı koruyabilecek bilinç, güven ve dayanışma olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker de yerel bilgi birikiminin küresel işbirliğine dönüştürülmesi çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadelede yerel bilgelikleri küresel müteşebbislik işbirliğine dönüştürmeli, somut iklim eylemi için ortak sorumluluk almalıyız. Ortak evimiz dünyada adil dönüşümün üç temel ilkesi sevgi, barış ve adalettir. Bu dönüşümü süper zeka, sanal medya ve dijital dünyanın imkanlarıyla genç nesiller başaracaktır."

"Bilgi ekosistemindeki kirlilikle de mücadele etmek zorundayız"

Dezenformasyonun iklim diplomasisindeki rolüne odaklanan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, iklim krizinin artık yalnızca çevresel bir mesele olmadığına işaret etti.

Keskin, "İklim krizi, yılgınlık, ekonomik maliyet ve sorumluluk kaydırma gibi taktiklerle eylemsizliği meşrulaştıran bir bilgi bütünlüğü krizidir. COP30 ile diplomasi gündemine giren bu ilkenin, Antalya sürecinde iyi niyetli bir temenni olarak mı kalacağı yoksa dezenformasyonla mücadeleyi merkeze alan bağlayıcı bir denetim mekanizmasına mı dönüşeceği, küresel diplomasinin en kritik sınavıdır" ifadesini kullandı.

DMM adına panelde yer alan Sena Uluğbüke Eroğlu da iklim dezenformasyonunun sınır tanımadığına dikkati çekti.

Eroğlu, "İklim değişikliği yalnızca bir ülkenin değil, insanlığın ortak meselesi. Dolayısıyla iklim krizine ilişkin yanlış bilgiler de yalnızca belli bir toplumu değil, küresel ölçekte bütün insanlığı etkilemektedir. İklim kriziyle mücadele ederken yalnızca atmosferdeki kirlilikle değil, bilgi ekosistemindeki kirlilikle de mücadele etmek zorundayız." dedi.

Bilgi ekosistemini korumanın, iklim eyleminin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıktığı panelde, dezenformasyonla mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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