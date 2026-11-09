Antalya'daki COP31'de ilk gün yoğunluk yaşandı, 27 bin 957 personel görev yapıyor - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de ilk gün yoğunluk yaşandı, 27 bin 957 personel görev yapıyor

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31'in Antalya'daki ilk gününde girişlerde uzun kuyruklar oluştu, alanda 27 bin 957 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli görev yapıyor. İlk gün gıda, tarım ve sağlık konuları ele alınacak, zirve 20 Kasım'da sona erecek.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) alanında ilk gün hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı zirve kapsamında, COP31 alanındaki girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Güvenlik kontrollerinin yapıldığı noktalar ile toplantıların gerçekleştirileceği alanlarda da hareketlilik olduğu dikkati çekti.

Farklı ülkelerden gelen çok sayıda basın mensubu, zirveyi yakından takip ediyor. Toplam 6 kıtadan katılımın olduğu zirve kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İklim zirvesi COP31'in ilk gününde gıda, tarım ve sağlık konuları ele alınacak. İlk gün, ülke deneyimleri, dijital sağlık, iklime duyarlı sağlık teknolojileri, insani yardım eylemleri, sağlık alanındaki yenilikler ve dirençli sağlık sistemleri konuşulacak.

Öte yandan, güvenlik tedbirleri kapsamında alanda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görev yapıyor.

Küresel iklim zirvesi COP31, 20 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
Sahil GüvenlikJandarmaTürkiyeAntalyaGüncelTarımCOP31DünyaSon Dakika

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