Antalya'daki Huzurevi Saldırısıyla İlgili İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'daki Huzurevi Saldırısıyla İlgili İnceleme Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğünü, bir kişinin ise ağır yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 16:14  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel huzurevinde iki kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırıda iki yaşlı yurttaşın hayatını kaybettiği,  ağır yaralanan bir yaşlı yurttaşın hayati tehlikesinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen üzücü olayda 2 yaşlı hayatını kaybederken, ağır yaralanan 1 yaşlının ise hayati tehlikesi devam etmektedir. Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz huzurevine ivedilikle intikal etmiş olup huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır.

Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İnceleme, Antalya, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki Huzurevi Saldırısıyla İlgili İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'daki Huzurevi Saldırısıyla İlgili İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement