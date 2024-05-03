Antalya'daki Huzurevi Saldırısıyla İlgili İnceleme Başlatıldı

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(ANKARA) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel huzurevinde iki kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırıda iki yaşlı yurttaşın hayatını kaybettiği, ağır yaralanan bir yaşlı yurttaşın hayati tehlikesinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen üzücü olayda 2 yaşlı hayatını kaybederken, ağır yaralanan 1 yaşlının ise hayati tehlikesi devam etmektedir. Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz huzurevine ivedilikle intikal etmiş olup huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır.

Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."