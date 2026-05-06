Antalya'daki Yolsuzluk Davasında Tanık İfadeleri

TANIKLAR İFADE VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görülen davanın duruşmasının ikinci gününde, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tutuklu sanık Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in aracının devrine yönelik ifade veren tanık Erdem E., "Çağrı G. benim patronum olur. 2025 yılının ocak ayında bir vekalet çıkarmamı istedi. Araç alış vekaleti çıkardım. Çağrı G.'nin verdiği 730 bin lirayı aracı satan kişiye havale ettim. Ben aracın devrini yaptım. Elden 900 bin lira verdiler. O parayı Zuhal M.'a gönderdim. 2023 yılının Mart ayında Çağrı G. bir bankadan para alacağımı söyledi. Orada bir kişiyle görüştüm. 7 milyon lira aldım. Bir gün bana yine 3 anahtar verdi. Dükkan anahtarlarıydı. 'Gelip dükkanlara bakacaklar' dedi. Özel şoförle biri geldi. Dükkanların hepsine tek tek baktılar. EKDAĞ şirketinden gelmişlerdi. Lokanta yapacaklarmış, tadilat için kendi aralarında konuştular. Sonra gittiler. 7 milyon liradan bilgim yoktu, ancak diğer aracın alınacağını biliyordum" diye konuştu.

'LÜKS MARKA SAATİ ALDIM'

Dosyada yer alan lüks marka saatlerin alımıyla ilgili bilgisine başvurulan tanık Erhan K., "Berkan G.'nin şoförüydüm ve plajda çalışıyordum. Bir gün bana kendi kredi kartını verdi. Lara tarafında bir yerde hediye olduğunu söyledi. Lüks marka saati aldım. O saati Ali A.'nın evine bıraktım. Yine Berkan G.'ye plaja gelerek siyah bir paket verdi. 'Bunu Serkan T. ya da adamları gelip alacaklar' dedi. Paketin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Sonra gelip benden aldılar. Ne amaçla verildiğini bilmiyorum. Bu şekilde emanet verme ve aldırma olayı 2 kez oldu" dedi.

'EMNİYETTE MUHİTTİN BÖCEK'E AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİ'

Muhittin Böcek'e ait evin tadilatını ve planını yapan Tanık Yavuzcan İ., "2024 yılı Kasım ayında, dairenin tadilatının yapılacağı söylendi. Tadilat 3-4 ay sürdü. Berkan G.'den 2 seferde 1 milyon TL aldım. Berkan G.'yi spor camiasından tanıyorum. 10 yıldır tanırım. Dairenin kimin olduğunu bilmiyordum, emniyette Muhittin Böcek'e ait olduğunu öğrendim. Eve girip çıkarken, doğal gaz sayacının oradaydı anahtar. Evin projesini çizip ortağımla karar verdik. 3 aylık süre içinde kimseden onay almadan evi tamamladık. Kişisel daire işlemlerinde faturayı geç ya da kesmediğimiz oluyor. Bu işlemden bir fatura kesmedik" ifadelerini kullandı.

Duruşma yarına ertelendi.