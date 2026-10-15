Antalya Demre'de 13 öğrenci ve 7 öğretmen selden kurtarıldı, hasar tespiti sürüyor - Son Dakika
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Antalya Demre'de 13 öğrenci ve 7 öğretmen selden kurtarıldı, hasar tespiti sürüyor

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Antalya Demre\'de 13 öğrenci ve 7 öğretmen selden kurtarıldı, hasar tespiti sürüyor
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Antalya Demre'de dün etkili olan sağanak sel oluşturdu, yollar su altında kalırken çok sayıda araç mahsur kaldı. Okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile seradaki 2 kişi tahliye edilirken, bugün hasar tespiti için bölgede saha incelemesi yapıldı.

ANTALYA'da dün kuvvetli yağışın ardından oluşan selin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara devam edildi.

Antalya'da dün sabah başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Özellikle Demre ilçesinde sağanağın etkisiyle sel oluşurken, yolların suyla dolması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Çevreli Mahallesi'nde bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile bir serada mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

ÇALIŞMALAR BUGÜN DE SÜRDÜ

Demre'de sel ve su taşkınlarının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için başlatılan çalışmalar, bugün de aralıksız sürdürüldü. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, ilgili birim amirleri ve mahalle muhtarları Çevreli, Üçağız, Kapaklı ve Yavu bölgelerinde saha incelemeleri gerçekleştirdi. İncelemelerde, yoğun yağışların neden olduğu sel ve su taşkınlarının oluşturduğu zararlar yerinde tespit edilirken, yaşanan sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulması amacıyla yapılması gerekenler değerlendirildi.

İlgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Fahri Duran, vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek ve hayatı yeniden normale döndürmek için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Başkan Duran, "Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadan, ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde sorunlar giderilene kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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