Antalya Demre'de 3 şüpheli tutuklandı, 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Demre'de 3 şüpheli tutuklandı, 19 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Demre'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı; 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Göçmen KaçakçılığıSahil GüvenlikAfganistanKaçakçılıkGöçmenlerTutuklama3. SayfaAntalyaGüncelGöçmenDemreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:49
AK Parti’ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay’dan dikkat çeken yanıt
AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 21:55:41. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Demre'de 3 şüpheli tutuklandı, 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei