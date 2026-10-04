Antalya Demre'de 3 şüpheli tutuklandı, 19 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya Demre'de 3 şüpheli tutuklandı, 19 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Demre'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı; 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.
Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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