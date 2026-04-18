Antalya Diplomasi Forumu'na Olumlu Yorumlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Diplomasi Forumu'na Olumlu Yorumlar

Antalya Diplomasi Forumu\'na Olumlu Yorumlar
18.04.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci ve diplomatlar, ADF ve KATİP programını olumlu değerlendirerek iletişim fırsatlarını vurguladı.

Tanzanya Broadcasting Corporation'dan gazeteci David Mayunga, Tacikistan Dışişleri Bakanlığından diplomat Dilnoza Saidalizoda ve Macaristan Göç Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Julia Felegyi, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin olumlu görüşlerini ifade etti.

Mayunga, Saidalizoda ve Felegyi, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldikleri Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"KATİP programı, iletişim anlamında çok iyi"

Tanzanya Broadcasting Corporation'dan gazeteci Mayunga, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı'nın (KATİP) "en iyi program" olduğunu belirterek, "Çünkü bu program, dünyadan birçok ülkeyi Türkiye'de Türkçe çerçevesinde topluyor." ifadesini kullandı.

Bu program sayesinde bildiği dillere bir dil daha eklendiğini aktaran Mayunga, "KATİP programı, iletişim anlamında çok iyi. Bilgi güçtür ve bilgiyi inşa eden de dildir. Eğer birden çok dili anlarsanız, çok dilli iletişim için gayet iyi bir yerde olursunuz." diye konuştu.

Mayunga, ADF'yi de gayet verimli bulduğunu söyleyerek, "Bu büyük bir forum çünkü dünya genelinden ülkeler burada ve iyi yanı tartışmak, çözüm bulmak, dünyamıza nasıl liderlik edeceğimizi bulmak, barış içinde ve ortak anlayış içinde yaşama konusunu görüşmek." dedi.

Herkesin farklı kültür ve dinden olduğuna işaret eden Mayunga, "Bu forum hepimize nasıl birlikte yaşamamız ve birbirimize saygı duymamız gerektiğini anımsatıyor." görüşünü aktardı.

"ADF, kapsamlı ve önemli bir platform"

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından diplomat Saidalizoda, 15 ülkeden farklı diplomat ve akademisyenle Türkiye'ye geldiklerini ve Türkçe öğrendiklerini aktararak, YTB "KATİP" programı için teşekkürlerini iletti.

ADF'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Saidalizoda, "Bence dünyada içinde bulunduğumuz durum nedeniyle diplomasinin çok önemli bir hale geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu inisiyatifi sayesinde ADF gibi platformlar aracılığıyla ekonomi, politika ve iklim gibi konulara çözüm aranabileceğini vurgulayan Saidalizoda, "(ADF'nin) Çok iyi, kapsamlı ve önemli bir platform olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"KATİP" programı büyük fırsat

Macaristan Göç Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Felegyi de "KATİP" programını büyük fırsat olarak tanımlayarak, Türk hükümetine ve YTB'ye bunun için teşekkür etti.

Programın kolayca Türkçe öğrenebilmeleri için çok verimli bir yöntem olduğundan bahseden Felegyi, katılımcıların farklı kültürlerden gelmelerine rağmen 5 ay sonra birbirleriyle Türkçe konuşabildiğine değindi.

Felegyi, Türkçenin günlük hayatta nasıl kullanıldığını görmenin güzel fırsat olduğunu söyleyerek, program kapsamında hem günlük yaşamı hem de Türkiye'deki kurumları gözlemleme fırsatına sahip olduğunu aktardı.

ADF'nin "hayatındaki en iyi fırsat" olduğunu kaydeden Felegyi, burada "Diplomasinin gerçek hayatta, koridorlarda nasıl işlediğini" gözlemlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Macaristan, Tacikistan, Diplomasi, Tanzanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu'na Olumlu Yorumlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:42:28. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Diplomasi Forumu'na Olumlu Yorumlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.