Antalya Diplomasi Forumu\'na Olumlu Yorumlar

Tanzanya Broadcasting Corporation'dan gazeteci David Mayunga, Tacikistan Dışişleri Bakanlığından diplomat Dilnoza Saidalizoda ve Macaristan Göç Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Julia Felegyi, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin olumlu görüşlerini ifade etti.

Mayunga, Saidalizoda ve Felegyi, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldikleri Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"KATİP programı, iletişim anlamında çok iyi"

Tanzanya Broadcasting Corporation'dan gazeteci Mayunga, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı'nın (KATİP) "en iyi program" olduğunu belirterek, "Çünkü bu program, dünyadan birçok ülkeyi Türkiye'de Türkçe çerçevesinde topluyor." ifadesini kullandı.

Bu program sayesinde bildiği dillere bir dil daha eklendiğini aktaran Mayunga, "KATİP programı, iletişim anlamında çok iyi. Bilgi güçtür ve bilgiyi inşa eden de dildir. Eğer birden çok dili anlarsanız, çok dilli iletişim için gayet iyi bir yerde olursunuz." diye konuştu.

Mayunga, ADF'yi de gayet verimli bulduğunu söyleyerek, "Bu büyük bir forum çünkü dünya genelinden ülkeler burada ve iyi yanı tartışmak, çözüm bulmak, dünyamıza nasıl liderlik edeceğimizi bulmak, barış içinde ve ortak anlayış içinde yaşama konusunu görüşmek." dedi.

Herkesin farklı kültür ve dinden olduğuna işaret eden Mayunga, "Bu forum hepimize nasıl birlikte yaşamamız ve birbirimize saygı duymamız gerektiğini anımsatıyor." görüşünü aktardı.

"ADF, kapsamlı ve önemli bir platform"

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından diplomat Saidalizoda, 15 ülkeden farklı diplomat ve akademisyenle Türkiye'ye geldiklerini ve Türkçe öğrendiklerini aktararak, YTB "KATİP" programı için teşekkürlerini iletti.

ADF'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Saidalizoda, "Bence dünyada içinde bulunduğumuz durum nedeniyle diplomasinin çok önemli bir hale geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu inisiyatifi sayesinde ADF gibi platformlar aracılığıyla ekonomi, politika ve iklim gibi konulara çözüm aranabileceğini vurgulayan Saidalizoda, "(ADF'nin) Çok iyi, kapsamlı ve önemli bir platform olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"KATİP" programı büyük fırsat

Macaristan Göç Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Felegyi de "KATİP" programını büyük fırsat olarak tanımlayarak, Türk hükümetine ve YTB'ye bunun için teşekkür etti.

Programın kolayca Türkçe öğrenebilmeleri için çok verimli bir yöntem olduğundan bahseden Felegyi, katılımcıların farklı kültürlerden gelmelerine rağmen 5 ay sonra birbirleriyle Türkçe konuşabildiğine değindi.

Felegyi, Türkçenin günlük hayatta nasıl kullanıldığını görmenin güzel fırsat olduğunu söyleyerek, program kapsamında hem günlük yaşamı hem de Türkiye'deki kurumları gözlemleme fırsatına sahip olduğunu aktardı.

ADF'nin "hayatındaki en iyi fırsat" olduğunu kaydeden Felegyi, burada "Diplomasinin gerçek hayatta, koridorlarda nasıl işlediğini" gözlemlediğini sözlerine ekledi.