Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Terkedilmiş Baykuş Yavruları Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Terkedilmiş Baykuş Yavruları Tedavi Ediliyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikte, terkedilmiş 3 baykuş yavrusu tedavi edilerek doğaya salınacak. Park, yaralı ve hasta hayvanlara şifa oluyor.

23.05.2024 20:23
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Doğada terkedilmiş bulunan 3 baykuş yavrusuna Antalya Doğal Yaşam Parkı yuva oldu

Özenle beslenen ve bakımları yapılan sevimli yavrular, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya salınacak

Antalya Doğal Yaşam Parkı yaralı yaban hayvanlarına şifa oluyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan klinikte, çeşitli nedenlerle yaralanan ve hasta olan vahşi hayvanlar tedavi edilip, doğal yaşama döndürülüyor. Parka getirilen üç yavru baykuşun bakımları özenle yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı, yaralı ve hasta hayvanlara şifa oluyor. Parkın içerisinde bulunan klinikte doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanları tedavi edilerek doğal ortamlarına kavuşturuluyor. Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından terkedilmiş bulunan 3 baykuş yavrusu Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Özenle beslenen ve bakımları yapılan sevimli yavrular, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya salınacak.

"Hedefimiz doğal ortamlarına kavuşturmak"

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı'nın Batı Akdeniz havzasının önemli kurtarma hayvanat bahçelerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün kliniğimize getirilen Alaca baykuş, Küçük baykuş ve Peçeli baykuş yavrularını besledik. Ayrıca yaralı bir Çoban aldatanın ve bir Saz delicesi'nin tedavisini yaptık. Şu anda tedavisi devam eden ve paraliz durumu gözlemlediğimiz bir sincabımız da var. İlk hedefimiz bu canlıları doğal ortamlarına kavuşturmak. Ancak bazıları doğaya dönemiyor ve bu hayvanlar park içinde yaşamlarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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