Antalya Havalimanı'nda Emekli Polis Eşini Vurdu
ANTALYA Havalimanı 2. Terminal otoparkında emekli polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganı etkisiz hale getirmek için ikna çalışmaları devam ediyor.
ANTALYA Havalimanı 2. Terminal otoparkında emekli polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Kadın olay yerinde ölürken, silahlı saldırganı etkisiz hale getirmek için ikna çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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