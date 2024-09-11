Antalya'da Yeni Gazeteci Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yeni Gazeteci Tesisi Açıldı

Antalya\'da Yeni Gazeteci Tesisi Açıldı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal tesisi olan The Jade Kafe, törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazetecilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Tesiste gazetecilerin haberlerini yazabileceği, sosyalleşebileceği bir ortam sağlanacak.

11.09.2024 10:18
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) sosyal tesisi törenle hizmete açıldı.

Serdengeçti Parkı'nda "The Jade Kafe" adıyla hizmet verecek tesisin açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazetecilerin 30 yıllık siyasi hayatında kendisine hep destek olduğunu söyledi.

Gazetecilerle siyasi hayatında hep yakın çalıştıklarını anlatan Böcek, "2 yıl önce AGC'nin ödül töreninde gazetecilerin sosyalleşebileceği, haberlerini yazabileceği bir sosyal tesis ihtiyaçları olduğunu öğrenmiş ve söz vermiştim. Bugün de açmak nasip oldu." dedi.

Türkiye ve Antalya için doğru, objektif yazı yazan gazetecilere yeni tesisin hayırlı olmasını dileyen Böcek, "Antalya'da çalışmalarımızı azimle ve gururla devam ederken gazetecilerle de sık sık buluşup kentin sorunlarını konuşacağız." diye konuştu.

AGC Başkanı İdris Taş da üyeleri için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Cumhuriyetin 100. yılında Antalya Basın Galerisi açtıklarını ve "Neler yaşadık neler" adlı kitap çıkarttıklarını hatırlatan Taş, "Bu iki eser Antalya'nın tarihine ışık tutan iki kaynak oldu. Sosyal tesisimizi de hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tesiste Antalyalı gazetecilerin haberlerini özgürce yazabileceğini, keyifli vakit geçireceğini aktaran Taş, "Gazeteciler tesiste ayrıca özel günlerini kutlayabilecek. Yurt dışı ve kent dışından gelen meslektaşlarımız da bu tesiste buluşacak. Bu tesis ile Antalya markasına katkı yapacağız. Basın toplantıları, kent buluşmaları da burada gerçekleşecek. Antalya'nın buluşma noktası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene ayrıca CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aykut Kaya, Aliye Çoşar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve kent protokolü ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yeni Gazeteci Tesisi Açıldı - Son Dakika

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