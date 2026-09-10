Antalya Gazipaşa'da kamyonetle çarpışan otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da kamyonetle çarpışan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. A.U. idaresindeki 42 BAT 41 plakalı otomobil, caddeye çıkan M.K.'nin kullandığı 07 UM 137 plakalı kamyonetle çarpışıp, takla attı. Kontrolden çıkan kamyonet ise park halindeki 07 CFE 470 plakalı ticari araca çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü A.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Gazipaşa'da kamyonetle çarpışan otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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