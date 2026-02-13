Antalya Havalimanı\'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'ndan kalkış için hareket eden bir yolcu uçağında kalkış esnasında ciddi bir teknik arıza meydana geldi. Gaziantep'e hareket eden uçağın iniş takımları kırıldı, kanat bölümünde hasar oluştu ve uçak sola doğru yattı. Jet motorunun piste sürtmesiyle uçak durabildi.

YARALANAN OLMADI

Olay sırasında kaptan pilot, kabin ekibi ve yer ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Uçaktaki 175 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edilirken, olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

"BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTULDUK"

Olayı yaşayan yolculardan biri, "Rabbim çok büyük bir felaketten bizleri korudu. Ancak tüm yetkilileri mevcut uçakların bakımları konusunda göreve çağırıyorum." dedi.

"UÇAK TEKNİK İNCELEMEYE ALINMIŞTIR"

SunExpress'ten yapılan açıklamada "Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir" denildi.