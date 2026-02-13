Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü - Son Dakika
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
13.02.2026 16:25
Antalya Havalimanı\'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'ndan kalkış sırasında bir yolcu uçağının iniş takımı kırıldı. Kanadı delinen ve sola yatan uçağın jet motoru piste sürttü. 175 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçakta yaralanan olmazken yolcular büyük panik yaşadı. SunExpress'ten yapılan açıklamada, "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır" denildi.

Antalya Havalimanı'ndan kalkış için hareket eden bir yolcu uçağında kalkış esnasında ciddi bir teknik arıza meydana geldi. Gaziantep'e hareket eden uçağın iniş takımları kırıldı, kanat bölümünde hasar oluştu ve uçak sola doğru yattı. Jet motorunun piste sürtmesiyle uçak durabildi.

YARALANAN OLMADI

Olay sırasında kaptan pilot, kabin ekibi ve yer ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Uçaktaki 175 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edilirken, olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

"BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTULDUK"

Olayı yaşayan yolculardan biri, "Rabbim çok büyük bir felaketten bizleri korudu. Ancak tüm yetkilileri mevcut uçakların bakımları konusunda göreve çağırıyorum." dedi.

"UÇAK TEKNİK İNCELEMEYE ALINMIŞTIR"

SunExpress'ten yapılan açıklamada "Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir" denildi.

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    uçak bakım ekıbı nasıl başardınız bunu hepsinin soruşturulması ve görevden el çekdirilmesi gereklidir ivedilikle 51 4 Yanıtla
    292bnm9sph 292bnm9sph:
    ya hemen bilmişlik yapıp araştırılsınlar ya bu kul yapımı kırılabilir gayet normaldir bunlar istediğin kadar bak 6 3
    VillaUmut VillaUmut:
    Kul yapımları da hep bu 3. Dünya ülkelerinde var zaten, Almanya’dakiler Tanrı yapımı mı? :) 1 5
  • Mustafa Iper Mustafa Iper:
    büyük bir kaza atlatılmış. geçmiş olsun. hangi havayolu 28 0 Yanıtla
    Yavuz al Yavuz al:
    körmüsün resime iyi bak kocaman yazıyor SUNEXPRESS diye 12 1
    Osman Dönmez Osman Dönmez:
    mars venüs arası hava yolu 1 0
  • 14531453 14531453:
    bu olaylar çok sıkıntılı durumlar 12 0 Yanıtla
  • Ramanzan BOSTANCI Ramanzan BOSTANCI:
    normaldir Türk Hava yolları ve lufthansa hava yolları iştiraki olan ?50-?50 ortaklı bir antalya merkezli şirket SUN EKSPRESS. Ucuz anlatılmış. 7 0 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Pegasus yine mi 1 3 Yanıtla
    Yavuz al Yavuz al:
    körmüsünüz siz acaba ya RESİMDE KOCAMAN YAZIYOR SUN EXPRESS 1 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    okuman yok mu kardeş 0 0
