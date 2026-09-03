Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, Elmalı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, Elmalı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, Elmalı Devlet Hastanesi\'ni ziyaret etti
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Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Elmalı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Özkan, Başhekim Op. Dr. Murat Yüncü ve sağlık çalışanlarıyla görüşerek hastaları ziyaret etti ve eksikliklerin giderileceğini söyledi.

ANTALYA (AA) – Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirmek amacıyla Elmalı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Özkan, ziyaret kapsamında Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hastanede yürütülen çalışmalar ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Özkan, servislerde de incelemelerde bulundu.

Tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan, sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün daha da artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Özkan, sağlık kurumlarının iyileştirilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bu bağlamda sağlık kurumlarımızı iyileştirerek varsa eksiklerini gideriyoruz. Bugün de Elmalı Devlet Hastanemizi ziyaret ettik. Başhekimimiz ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hastalarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin ileriye taşınması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini kaydeden Özkan, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, Elmalı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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