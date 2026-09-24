Antalya itfaiyesi 24 yeni aracı 14 milyon avro yatırımla filosuna kattı - Son Dakika
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Antalya itfaiyesi 24 yeni aracı 14 milyon avro yatırımla filosuna kattı

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Antalya itfaiyesi 24 yeni aracı 14 milyon avro yatırımla filosuna kattı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine 14 milyon avroya alınan 24 araç hizmete başladı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, bu araçların Aksu'daki orman yangınında tescili olmamasına rağmen sahaya sürüldüğünü ve 23 milyon avro krediyle 34 araç daha alınacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 14 milyon avro yatırımla alınan 24 araç hizmete başladı.

Araçların tanıtım törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, gazetecilere, Antalya'nın başta yangın olmak üzere afet riski yüksek bir bölge olduğunu belirtti.

Antalya'nın Türkiye'nin en çok ormanlık alanına sahip kenti olduğunu vurgulayan Özdemir, "Afet riski nedeniyle filomuzu da personelimizi de teçhizatımızı da sürekli güçlendirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Dünya Bankası kredisiyle filomuza 14 milyon avro değerinde 24 araç ekledik. Aksu'daki orman yangınında bu araçların plakası ve tescili olmamasına rağmen valilik ve emniyet müdürlüğümüzle görüşerek sahaya sürdük." dedi.

Özdemir, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan alacakları 23 milyon avro kredi ile 34 aracı daha filolarına ekleyeceklerini dile getirekek, yıl sonunda araç sayısının 226'ya yükseleceğini kaydetti.

Özdemir, ardından araçları gezerek teknik donanımları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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