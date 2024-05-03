Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Orman Benim' kampanyası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Orman Benim' kampanyası düzenlendi

Antalya\'nın Kemer ilçesinde \'Orman Benim\' kampanyası düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Antalya'nın Kemer ilçesinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Kaymakam Ahmet Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada ormanların korunması ve yeni neslin bilinçlendirilmesi amacıyla ormanda temizlik faaliyeti yapıldığını belirtti. Kemer Orman İşletme Şefi Ali Karaca ise orman yangınlarının büyük bir bölümünün insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, insanlara daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

03.05.2024 16:18  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ormanların korunması ve yeni neslin bilinçlendirilmesi amacıyla ormanda temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ormanda bırakılan atıkların hem çevre kirliliğine hem de havanın ısınmasıyla yangınlara neden olabildiğini anlatan Solmaz, "Herhangi bir orman yangını olduğunda yanan ağaç sayısı veya içindeki herhangi bir canlının yok olması karşısında ciddi üzüntü yaşıyoruz. Antalya bölgesi orman yönünden çok zengin bir bölge ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluk daha da artıyor. Bu çalışmayla üzerimize düşen sorumluluğu azda olsa yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Kemer Orman İşletme Şefi Ali Karaca da orman yangınlarının büyük bir bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, insanlara daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Kemer, Ali Karaca, Antalya, Kemer, Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Orman Benim' kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:37:11. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Orman Benim' kampanyası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement