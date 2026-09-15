Antalya Kepez'de otomobil galerisi kundaklamasında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de otomobil galerisi kundaklamasında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 gün önce bir otomobil galerisinin kundaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalanan şüphelilerden birinin aranması sürüyor.

Antalya'da bir otomobil galerisinin kundaklanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 3 gün önce bir otomobil galerisinin kundaklanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince kamera kaydı incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda şüpheliler tespit edildi.

Kundaklama eylemini Y.C.G'nin planladığı, T.B.Y'nin organize ettiği ve 18 yaşından küçük M.N.U. ile S.K'nin de eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerden M.N.U. ve S.K. Bursa'da, T.B.Y. İstanbul'da yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Y.C.G'nin aranmasına devam ediliyor.

T.B.Y'nin yakalandığı evde ayrıca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan aranan bir şüpheli daha gözaltına alınırken, aramada ruhsatsız tabanca, balistik yelek, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Antalya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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