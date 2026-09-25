Antalya Kepez Santral Mahallesi'nde orman yangınına havadan karadan müdahale başladı

Antalya Kepez Santral Mahallesi'nde orman yangınına havadan karadan müdahale başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ilçesindeki Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.
Kepez'e bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.
Kaynak: DHA
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