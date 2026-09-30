Antalya Konyaaltı\'da devlet himayesindeki gençler için reform çalıştayı düzenlendi

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği koordinesinde Türkiye Ulusal Ajansının destekleriyle yürütülen Erasmus KA154YOU Gençlik Katılımı Projesi kapsamında "Devlet Himayesindeki Gençleri Güçlendirme Politikası Üzerine Reform Çalıştayı" düzenlendi.

Konyaaltı ilçesindeki Antalya Emniyet Müdürlüğü Polis Atlı Spor Sosyal Tesisi'ndeki çalıştayda, gençlerin karşılaştıkları sorunlara yönelik politika önerileri geliştirilmesi, hukuki hak arama bilincinin artırılması ve gençlerin güvenlik güçlerine erişiminin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Erasmus KA154YOU projelerinin gençlerin kendi sorunlarını ve geleceklerine ilişkin konuları ele alarak politika önerilerine dönüştürmelerine imkan sağladığını söyledi.

Uçar, sivil toplum kuruluşları olarak gençlerin bir araya gelerek ortak fikir geliştirebilecekleri ortamlar oluşturduklarını, sportif faaliyetler ve uzman katılımlarıyla sürece katkı sunduklarını ifade etti.

"YOUTHPROPOL" projesinin başlangıçta devlet himayesinden ayrılan gençlerin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini aktaran Uçar, süreç içerisinde konunun yalnızca devlet korumasında yetişen gençlerle sınırlı olmadığının görüldüğünü dile getirdi.

Uçar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir gecede ailesini ve yaşam düzenini kaybeden gençlerin de devletin korumasına ihtiyaç duyabildiğine dikkati çekerek, devlet himayesinin hayatın farklı koşullarında herkesin karşılaşabileceği bir gerçeklik olduğunu kaydetti.

Projede gençlerin geçmişlerine göre ayrıştırılmadığını vurgulayan Uçar, akran desteğinin önemine değindi.

Uçar, gençlerin sorunlarını kendileriyle benzer deneyimleri yaşayan akranlarıyla daha rahat paylaşabildiğini belirterek, "Akran desteğini büyüttüğümüz ölçüde, koruma altında olsun ya da olmasın, tüm gençlerimizi ortak bir paydada güçlendiriyoruz." dedi.

Gençlerin yaşadığı sorunların toplumun tamamını etkileyebileceğini anlatan Uçar, bir gencin yaşadığı mağduriyetin büyümeden çözülebilmesi için iletişim ve sorun çözme becerilerinin desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Çalıştayda geliştirilecek politikaların iki temel başlık üzerinde şekilleneceğini bildiren Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birincisi, hukuki hak arama bilinci. Özetle, karşılaşılan krizlerde fevrilikle adalet dağıtmaya kalkmadan sükuneti korumak, sorunları devlete küserek değil, resmi il müdürlüklerimiz ve yasal mekanizmalar üzerinden çözme refleksi kazanmak. İkincisi, Emniyet Teşkilatımızın açık kapısı. Özetle, başta genç kadınlarımız olmak üzere her bir gencimizin başları sıkıştığında veya bir haksızlığa uğradıklarında hiçbir çekince duymadan doğrudan güvenlik güçlerimize sığınabilmesi. Bu güven ikliminin sahadaki en büyük teminatı, teşkilatımızın ortaya koyduğu güçlü iradedir."