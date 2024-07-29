Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını Söndürüldü

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Molla Yusuf Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.