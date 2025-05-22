Antalya Konyaaltı Sahili\'nde Yaz Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahilden vatandaşların güvenli, temiz ve konforlu bir şekilde yararlanabilmesi için soyunma kabinleri, cankurtaran kuleleri, duş alanları ve tuvaletleri yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Sahili'nde yer alan soyunma kabinleri, cankurtaran kuleleri, duş alanları ve tuvaletleri baştan sona elden geçirdi. Ahşap yürüyüş yolları yenilenirken, oturma alanlarının bakım ve boyamaları da tamamlandı. Öte yandan, metal korkuluklardan çocuk oyun gruplarına, sahil duvarlarından aydınlatma direklerine kadar birçok noktada bakımlar gerçekleştirildi. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında ağaç dikimi, çim alan oluşturulması ve bitki bakımları yapılırken, sulama altyapısında da yenilendi. Cankurtaran hizmetinin vazgeçilmezi olan kulelerin kurulumu yapılırken, duş ve soyunma alanlarının altyapı onarımları da tamamladı.

Günde 100 bin ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürü Pelin Şahin, Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonunda resmi olmayan verilere göre günlük ortalama 100 bin kişiye hizmet verdiğini belirterek, "Ekiplerimiz sezon öncesi vatandaşlarımızın sahilden konforlu ve güvenli bir şekilde faydalanmaları için hazırlık ve bakım çalışmalarını tamamladı. Sahilin 7 kilometrelik uzunluğu içerisinde 37 noktada cankurtaran kulemiz, yaklaşık 60 noktada soyunma kabini ve giyinme ünitemiz, 137 noktada duş ünitemiz ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda da ahşap yürüyüş yollarımız bulunuyor. Peyzaj alanlarımızda sıklıkla kullanılan yaklaşık 3700 adet elektrik aydınlatma direği ve armatürümüz var. Bunların tüm bakımlarını gerçekleştirildi. Peyzaj alanlarının devamlılığını sağlamak için hem tuzluluğa hem de kuraklığa dayanıklı bitki ve çim türleriyle yenilendi" dedi.