Antalya Kumluca'da 3. Büyük Balık Yarışması 297 amatör balıkçı ve 99 tekneyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Kumluca'da 3. Büyük Balık Yarışması 297 amatör balıkçı ve 99 tekneyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kumluca\'da 3. Büyük Balık Yarışması 297 amatör balıkçı ve 99 tekneyle başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kumluca'da üçüncüsü düzenlenen Büyük Balık Yarışması, 297 amatör balıkçının 99 tekneyle denize açılmasıyla başladı. Yarışmacılar iki gün boyunca en büyük balığı yakalamak için mücadele edecek, yakalanan balıkların satışı yasak olacak, yarışma yarın sona erecek.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde-Fishing Tournament" yarışması başladı.

Kumluca Belediyesi, Kumluca Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KUMSABDER) ve sponsor firmaların desteğiyle Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde düzenlenen yarışmaya, farklı illerden 297 amatör balıkçı katılıyor.

Yarışma öncesinde sabahın erken saatlerinde Karaöz sahilindeki seyyar yüzer iskeleye yanaşan 99 teknenin kontrolleri, hakem heyeti tarafından yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tekneler denize açıldı.

Yarışmacılar, iki gün boyunca Kumluca açıklarında en büyük balığı yakalamak için mücadele edecek.

Yarışmanın ilk gününde teknelerin ve yakalanan balıkların kayıt altına alınması için "Likya" şifresi kullanılacak.

Amacımız sürdürülebilir sportif olta balıkçılığını yaygınlaştırmak

KUMSABDER Başkanı Erhan Aydoğmuş, yarışmanın startında yaptığı açıklamada, amatör balıkçıların ve sponsorların organizasyona gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Amaçlarının amatör balıkçılığı sevdirmek, sürdürülebilir balık avcılığını gelecek nesillere aktarmak ve Akdeniz'in balık popülasyonunu tanıtmak olduğunu belirten Aydoğmuş, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kumluca Büyük Balık Yarışması'nın startını verdik. Türkiye'nin çeşitli illerinden Adana, Mersin, İzmir, Muğla ve Fethiye'den 100 tekne ile yaklaşık 300 yarışmacı katıldı. Herkese yarışmada başarılar diliyorum. Yarışmacılarımıza rastgele." diye konuştu.

Aydoğmuş, yarışmacıların Suluada, Beşadalar ve Mavikent açıklarında avlanabileceğini dile getirerek, yarışma kurallarına aykırı avlanma tespit edilen yarışmacıların diskalifiye edileceğini ve haklarında cezai işlem uygulanabileceğini ifade etti.

Yarışmada ilk balığı yakalayan Mehmet Geçmen de organizasyonda ilk balığı tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yarışmaya üç yıldır katıldığını kaydeden Geçmen, "İlk yıl birinci olmuştum, geçen yıl büyük balığı kaçırdık. Bu yıl ilk balığı yine biz yakaladık. İnşallah yarışma sonunda yine dereceye gireriz." dedi.

Yakalanan balıkların iki gün boyunca satışının yasak olduğu yarışma, yarın balıkların puanlanması ve dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA
EtkinlikKumlucaAntalyaGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
Avcılar’da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü Avcılar'da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü
63 yaşına böyle girdi Biricik Suden’in formda görüntüsü dikkat çekti 63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
10:03
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi Hesap hareketleri şoke etti
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 12:55:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da 3. Büyük Balık Yarışması 297 amatör balıkçı ve 99 tekneyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement